Ученые раскрыли тайну исчезновения одной из древних цивилизаций

Главное: Социальное неравенство и расовые разногласия стали главными факторами исчезновения древней североамериканской цивилизации пуэбло на фоне климатических катаклизмов. По мнению ученых, современная человеческая цивилизация сталкивается с такими же трудностями.

Детали: Археологи установили, почему исчезла древняя цивилизация пуэбло — коренного североамериканского народа, развитая культура которого существовала в IX — XII веках нашей эры. Как сообщает Lenta.ru, исследователи проследили, как изменялось общество пуэбло до 1400 года нашей эры, проанализировав годичные кольца у остатков деревянных балок.

Известно, что на протяжении 800 лет истории индейцы переживали несколько расцветов и коллапсов, которые совпадают с периодами изменения климата, сопровождающимися засухами. Однако фермеры пуэбло, по-видимому, могли противостоять протяженным засухам, поэтому упадки культуры, скорее всего, были связаны с чем-то еще.

Оказалось, что периоды пика строительства совпадали с периодами, благоприятными для выращивания кукурузы, в то же время эти времена в среднем не отличались климатическими условиями от периодов упадка. Хотя после коллапса культура быстро восстанавливалась, с каждым разом это происходило все медленнее, что сопровождалось ростом насилия.

Исследователи подозревают, что медленно накапливающаяся напряженность (неравенство благосостояния, расовая несправедливость и беспорядки) истощала социальную сплоченность и новая засуха лишь усугубляла ситуацию. Это повторялось в 700, 900 и 1140 годах нашей эры. В конце 1200-х годов сочетание засухи и конфликтов привело к тому, что пуэбло начали покидать регион.

По мнению ученых, в настоящее время человечество сталкивается со множеством проблем, включая политические и расовые разногласия, из-за чего изменения климата в результате глобального потепления могут иметь для мирового сообщества катастрофические последствия.

В тему: В начале 2017 года археологи установили, что древняя цивилизация майя два раза находилась на грани исчезновения, кризис наступал во II и IХ веках нашей эры.

В сентябре 2020 года международная группа ученых опровергла две традиционные версии исчезновения коренных жителей острова Пасхи, по одной из которых население острова пережило коллапс из-за чрезмерной эксплуатации природных ресурсов, а по другой — причиной стало пришествие европейцев. По результатам новой работы, на судьбу жителей повлияло взаимодействие трех факторов: долгосрочные климатические изменения, увеличение численности рапануйцев и сдвиги в экосистемах.

Напомним: По прогнозам ученых, в ближайший миллиард лет Земля потеряет богатую кислородом атмосферу, что станет причиной гибели почти всего живого на планете.