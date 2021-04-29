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Новости > Украинцев предупредили об очередном похолодании

Украинцев предупредили об очередном похолодании

Агата Кловская
29.04.21 12:28
249
Украинцев предупредили об очередном похолодании

Главное: В Украине ожидается еще одно похолодание. Оно придет на следующей неделе.

Детали: На следующей неделе в Украине вновь похолодает. Об этом «Фактам» поведала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Гидрометцентра Наталья Голеня.

По словам специалиста, в ближайшие выходные потеплеет: «1-2 мая теплый воздух распространится по всей территории страны. В это время возможны дожди, особенно в восточных, северных и местами центральных областях».

Впрочем, как предупреждает синоптик, на следующей неделе (3-8 мая) грядет похолодание.

Отмечается, что максимальная дневная температура составит плюс 10-15 градусов, ожидаются дожди.

Информируется, что это связано с проходом через Украину циклона.

В Гидрометцентре сообщают: «Устойчивого тепла пока не ожидается, а только волновое потепление на пару дней. Ночная температура будет без морозов».

В тему: В ближайшие выходные небесная канцелярия наконец-то «улыбнется» украинцам.

Тэги: общество, погода, похолодание, погодные условия, синоптики, новости Украины

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