Россия вскоре вернет свои войска к украинской границе

Главное: По словам советника украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексея Арестовича, в конце июля нынешнего года Россия вернет свои войска к Украинской границе.

Детали: Россия планирует вернуть к украинской границе войска. Об этом заявил в эфире «Украина 24» советник украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Алексей Арестович.

По его словам, это может произойти в конце июля в рамках подготовки к учениям «Запад-2021».

Он заявил, что РФ вывела от 30% до 50% личного состава, однако военная техника остается.

«Учитывая, что в сентябре будет активная фаза российско-белорусских учений „Запад-2021“, они снова начнут переброску войск в конце июля», — заявил Арестович.

По его словам, в конце июля Украина вернется к той же ситуации, «которая была две недели назад». Но до этого, отметил Арестович, будет встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена.

В тему: Не так давно в Пентагоне рассказали, сколько войск Россия стянула к украинской границе.