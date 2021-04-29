Стало известно, о чем Байден хочет поговорить с Путиным во время личной встречи

Главное: Президент США Джо Байден на встрече с Владимиром Путиным хочет обсудить ситуацию вокруг Украины. Это лишь одна из тем.

Детали: Советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан назвал одну из тем предстоящей встречи американского лидера Джо Байдена с российским президентом Владимиром Путиным. Байден хочет обсудить ситуацию вокруг Украины. Об этом речь шла в эфире телеканала MSNBC.

Как рассказал Салливан, Байден во время предыдущих телефонных разговоров с Путиным выражал свою обеспокоенность по поводу военного накопление России вблизи Украины.

«Это то, что мы намерены делать в будущем (поддерживать Украину), но мы намерены это делать с помощью дипломатического общения высокого уровня, а не путем выдвижения публичных ультиматумов», — сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что, если Байден и Путин на встрече поднимут вопрос Украины, то без самой Украины это обсуждение не будет предметным.

Как известно, во время последнего телефонного разговора Байден предложил Путину встретиться в третьей стране, чтобы обсудить насущные вопросы в отношениях США и России. Принять встречу двух президентов уже предложили ряд стран, в частности, Финляндия и Швейцария.

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