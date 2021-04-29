«Законный бандитизм»: еще один близкий соратник Трампа страдает из-за связей с Украиной

Главное: Правоохранители обыскали дом и офис личного адвоката бывшего президента США Рудольфа Джулиани в Нью-Йорке. У него изъяли электронные устройства. По данным СМИ, это связано с его деятельностью в том числе в Украине.

Детали: Утром 28 августа в квартире известного юриста Рудольфа Джулиани на Мэдисон-авеню и в его офисе на Парк-авеню в Нью-Йорке прошли обыски. Как сообщает New York Times, они связаны с делом о незаконном лобби в администрации президента Дональда Трампа в 2019 году от имени украинских чиновников и олигархов, которые в то же время помогали ему искать компромат на политических соперников, включая кандидата в президенты от Демократической партии Джозефа Байдена.

Адвокат Джулиани Роберт Дж. Костелло назвал обыски ненужными, поскольку его клиент предложил ответить на вопросы прокуратуры, за исключением тех, которые касались его конфиденциального общения с бывшим президентом. «То, что они сделали сегодня, было законным бандитизмом», — сказал Костелло.

Как отмечает издание, оформление ордера на обыск у адвоката в США — экстраординарный шаг, особенно когда речь идет о личном юристе бывшего президента. Прокуратура и ФБР несколько месяцев добивались того, чтобы получить ордер на проведение обысков, однако при Трампе высокопоставленные деятели в Минюсте неоднократно пытались заблокировать выдачу ордера.

После победы Байдена и утверждения кандидатуры нового генпрокурора министерство юстиции сняло возражение против обыска.

Официальные представители ФБР и прокуратуры США от комментариев отказались.

В тему: В конце 2019 года Рудольф Джулиани заявил, что накануне выборов 2016 года представители Демпартии США вступили в тайный сговор с украинской властью, чтобы «уничтожить кандидата Трампа».

Напомним: 28 мая 2016 года бывший первый заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Трепак передал в Национальное антикоррупционное бюро Украины документы, подтверждающие незаконные выплаты Партией регионов наличных средств ряду бывших и нынешних высокопоставленных чиновников.

5 августа 2016 года The New York Times сообщила, что руководитель предвыборного штаба кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа экс-советник Виктора Януковича Пол Манафорт мог получить $12,7 млн из Украины с 2007 по 2012 год.

Cам лоббист причастность к деньгам из «черной кассы» опроверг. По его словам, «все политические выплаты, которые ему направлялись, предназначались для команды (как местной так и за рубежом), которая проводит для него опросы и исследования». Политтехнолог отметил, что его работа в Украине «завершилась после выборов в октябре 2014 года».

18 августа Национальное антикоррупционное бюро обнародовало суммы средств из так называемой «черной кассы» Партии регионов, которые якобы предназначались Манафорту.

В декабре того же года НАБУ обнародовало доказательства оригинальности «амбарной книги» регионалов.

8 марта 2019 года суд города Александрия (штат Вирджиния) приговорил 69-летнего Манафорта к 47 месяцам заключения за нарушения налогового и банковского законодательств и сокрытие зарубежных банковских счетов. Спустя 5 дней суд в Вашингтоне приговорил его к 3,5 года заключения за дачу ложных показаний и несоблюдение законов о лоббистской деятельности. Таким образом, в общей сложности он был приговорен к тюремному заключению на 7,5 лет.

24 декабря 2020 года президент США Дональд Трамп помиловал Манафорта.