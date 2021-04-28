Врачи рассказали о связи между мобильным телефоном и онкологией

Главное: Частое использование мобильных телефонов перед сном может спровоцировать нарушение гормонального фона, а после этого — возникновение рака. Врач рассказал, как этого избежать.

Детали: Постоянное использование телефона и других гаджетов перед сном нарушает выработку мелатонина, что может привести к нарушениям гормонального фона, а затем и к возникновению рака. Об этом рассказал врач-онколог Андрей Базылев.

Мелатонин помогает регулировать работу цикадных ритмов и облегчает засыпание, однако синий цвет, который и излучают телефоны, способен снижать выработку этого гормона.

Врач не призывает полностью отказаться от телефонов, однако рекомендует воспользоваться простым способом, который поможет защитить организм от вредного влияния.

«Чтобы обезопасить себя от смертельно опасных болезней, но при этом не ограничивать использование смартфонов, в том числе перед сном, необходимо включать специальный режим чтения. Эта функция есть практически в любом смартфоне. Благодаря ей экран устройства выдает изображение в более желтых тонах, а подобный свет уже не вызывает нарушения выработки мелатонина», — заявил врач.

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