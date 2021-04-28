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Новости > В Днепропетровской епархии УПЦ соберут пасхальные подарки для детей с ДЦП и одиноких пенсионеров

В Днепропетровской епархии УПЦ соберут пасхальные подарки для детей с ДЦП и одиноких пенсионеров

Александра Кудрявцева
28.04.21 16:20
156
В Днепропетровской епархии УПЦ соберут пасхальные подарки для детей с ДЦП и одиноких пенсионеров
Главное: В Днепропетровской епархии УПЦ к празднику Воскресения Христова проводят традиционный сбор подарков для детей с ДЦП и жильцов Приднепровского гериатрического пансионата.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на eparhia.dp.ua, благотворительная акция проводится по благословению митрополита Днепропетровского и Павлоградского Иринея.
 
Организаторы акции — епархиальный отдел по делам молодёжи и ОО «Союз Православной Молодёжи «СВЕТ».
 
«Цель этого мероприятия — подарить радость о Воскресшем Христе детям и жителям пансионата, напомнить им, что двери храма для них открыты всегда, а также дать возможность проявить доброту днепровцам в честь главного христианского Праздника», — сообщают организаторы.
 
В связи с карантином в нынешнем году молодёжь не проведёт для своих подопечных праздничные концерты, но надеется вручить им подарки.
 
К участию в акции приглашаются все желающие.
 
В тему: УПЦ передала подарки в 10 школ-интернатов разных регионов Украины.

Тэги: Днепропетровская область, Пасха, благотворительность, УПЦ

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