В Кабмине анонсировали сокращение «красной» зоны карантина

Главное: В ближайшие дни несколько регионов Украины смогут выйти из «красной» зоны карантина и ослабить карантин. По словам Дениса Шмыгаля, адаптивный карантин приносит свои плоды.

Детали: Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что на прошлой неделе Черновицкая, Львовская и Одесская области покинули «красную» зону карантина. Он анонсировал, что в ближайшее время еще несколько регионов смогут ослабить карантин. Об этом он заявил во время заседания правительства.

По его словам, во всех областях фиксируют снижение количества новых случаев COVID-19 и госпитализаций.

«За прошедшую неделю сразу три области оставили „красную“ зону карантина... Еще несколько регионов в ближайшие недели, или даже дни, смогут ослабить карантин», — отметил премьер.

Он заявил об эффективности адаптивного карантина и призвал местные власти усиливать ограничения в случае ухудшения эпидемиологической ситуации на местах.

В тему: Киев готовится к ослаблению карантинных мер. Также будут отменены спецпропуска в общественном транспорте.