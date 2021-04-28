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Новости > Коболева увольняют из «Нафтогаза». Ему уже нашли замену

Коболева увольняют из «Нафтогаза». Ему уже нашли замену

Александр Панько
28.04.21 15:33
397
Коболева увольняют из «Нафтогаза». Ему уже нашли замену

Главное: Кабинет министров Украины принял решение уволить Андрея Коболева с должности главы «Нафтогаза». Его работу признали неудовлетворительной.

Детали: Кабинет министров провел собрание акционеров НАК «Нафтогаз Украины», на котором рассматриваются результаты работы главы правления Андрея Коболева. На собрании было принято решение уволить Коболева с занимаемой им должности.

Эту информацию «РБК-Украина» подтвердил собеседник в правительстве, уточнив, что инициаторами увольнения Коболева выступили в Минэнерго и Минэкономразвития.

«На данный момент Кабмин уже признал результаты работы Коболева неудовлетворительными», — уточнил собеседник издания.

Эту информацию в Telegram также подтвердила народный депутат Украины от «Слуги народа» Ольга Василевская

Исполняющего обязанности министра энергетики Юрия Витренко назначат главой «Нафтогаза». Решение будет принято сегодня.

Собеседник издания сообщил, что решение будет скоро принято.

«Витренко сегодня назначат главой „Нафтогаза“. Буквально скоро», — сообщил источник.

Сам Коболев заявил, что узнал об этом из новостей. Об этом он написал в своем Facebook.

В тему: В феврале 2020 года Юрий Витренко подал иск в Печерский суд Киева в связи с невыплатой ему премии за победу в судебном разбирательстве с «Газпромом».

Тэги: Кабинет Министров Украины, Нафтогаз Украины, политика, Андрей Коболев, Юрий Витренко

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