В Москве начал «гнуться» новый дом

Главное: В Москве накренился новый дом. Его сравнивают с Пизанской башней.

Детали: Необычное строительное ЧП произошло в Москве. О нем пишут местные СМИ.

Сообщается, что на улице Каховка накренилось новое девятнадцатиэтажное жилое здание, построенное по реновации.

Его уже в шутку сравнивают с Пизанской башней.

В публикации сказано: «Да, Пизанская башня наклонена сильнее – ну так она и клонилась к земле целых 650 лет. Дом на Каховке построен только что, и он выше легендарной итальянской постройки, а наклон уже виден невооруженным взглядом».

При этом уточняется, что в доме уже живут люди.

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