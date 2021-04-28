Верховная Рада планирует рассмотреть дискриминационный закон о капеланстве

Главное: Верховная Рада планирует рассмотреть в четверг проект Закона «О Службе военного капелланства» № 4626, который лишает духовной опеки военнослужащих - верующих Украинской Православной Церкви.

Авторами законодательной инициативы выступили депутаты фракций «Голос», «ЕС», «Слуга народа» и другие.

Религиозные эксперты обращают внимание на то, что данный законопроект носит дискриминационный характер в отношении военнослужащих - верующих Украинской Православной Церкви, которых могут лишить духовного окормления со стороны священнослужителей своей Церкви.

«О необходимости поддержки проекта Закона № 4626 члены ВСЦиРО напомнили Премьер-министру Украины во время встречи на прошлой неделе», - отметили в ИРС.