Главные новости за 28 апреля 2021 года

- Владимир Зеленский хотел бы встретиться с Владимиром Путиным в Ватикане. В Кремле как всегда не в курсе.

- Владимир Зеленский получил повод распустить Верховную Раду. Спикер говорит, что парламент не собирался более тридцати дней.

- Коронавирусом в Украине заразились еще 9 590 людей. Умер 441 человек.

- 17-18 мая в Украину должна прибыть вакцина Pfizer в количестве почти миллион доз. Поставки препарата ожидаются в рамках глобального механизма COVAX и по прямому контракту.

- Май в Украине начнется грозовыми дождями. Будет тепло.

- В ВОЗ объяснили резкую вспышку коронавируса в Индии. Причин этому сразу несколько.