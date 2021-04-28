До конца весны пользователей Telegram ждет важное нововведение

Главное: Для пользователей Telegram готовят возможность групповых видеозвонков. Они появятся уже в мае.

Детали: Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров поведал о важных изменениях, которые ждут пользователей уже в мае. Так, появится возможность групповых видеозвонков.

Он сообщил, что они станут доступны в чатах.

Информируется: «Совместное использование экрана, шифрование, шумоподавление, поддержка персональных компьютеров и планшетов – все, что вы можете ожидать от современного инструмента видеоконференцсвязи, но с пользовательским интерфейсом уровня Telegram, скоростью и шифрованием».

Также Павел Дуров рассказал: «Две новые веб-версии WebK и WebZ на сегодняшний день являются наиболее кроссплатформенными версиями Telegram, которые мы предлагали до сих пор - вы можете мгновенно получить доступ к своим чатам как с мобильного, так и с персонального компьютера прямо из веб-браузера. Никаких загрузок, никаких установок».

Основатель мессенджера добавил, что эти веб-версии Telegram «на световые годы опережают то, что может предложить любая другая социальная сеть в интернете».

Резюмируется: «Чтобы сделать их на 100% наполненными функциями, Telegram в настоящее время тестирует внутреннюю функциональную версию веб-видеозвонков, которая будет добавлена в ближайшее время».

В тему: Составлен рейтинг самых популярных интернет-сервисов в мире.