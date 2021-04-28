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Новости > Ученые узнали о кофе кое-что необычное

Ученые узнали о кофе кое-что необычное

Агата Кловская
28.04.21 20:45
825
Ученые узнали о кофе кое-что необычное

Главное: Люди с наследственными заболеваниями сердца не очень любят кофе. Ученые говорят, что они избегают его подсознательно.

Детали: Ученые из университета Южной Австралии узнали о кофе кое-что необычное. Их цитирует издание American Journal of Clinical Nutrition.

Исследователи установили следующее, сказано в отчете: «Люди с наследственными заболеваниями сердечнососудистой системы подсознательно избегают кофе или выбирают вариант без кофеина. Те же, у кого в роду таких проблем не было, очень любят кофе».

Эксперты говорят, что, при этом, наш организм сам решает, сколько кофеина ему требуется.

В работе австралийцев сказано, что «генетика не только отвечает за желание пить кофе, но и регулирует количество его потребления, защищая организм от чрезмерной дозы кофеина».

Они пояснили: «Тот, кто пьет много кофе, вероятно, более устойчив к кофеину с генетической точки зрения, чем тот, кто пьет его мало. Человек же не пьющий кофе, или тот, кто пьет кофе без кофеина, более склонен к побочным эффектам кофеина и более подвержен высокому кровяному давлению».

В тему: Названы продукты, которые мешают выспаться.

Тэги: ученые, здоровье, мир, кофе

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