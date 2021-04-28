Зеленский назвал необычное место, где хотел бы встретиться с Путиным

Главное: Владимир Зеленский хотел бы встретиться с Путиным в Ватикане. В Кремле как всегда не в курсе.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский предложил страну для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью газете la Repubblica.

Он хочет провести переговоры в Ватикане.

Он убежден, что эта встреча необходима, чтобы прекратить войну на Донбассе.

На вопрос, может ли Рим или Ватикан быть местом переговоров, украинский лидер ответил: «Да, возможно, это могло бы быть оптимальным местом со всех точек зрения. Ватикан — действительно идеальное место для диалога о мире».

У президента России Владимира Путина пока не получали информацию о предложении президента Украины Владимира Зеленского провести встречу в Ватикане. Российская сторона исходит из того, что Зеленский намерен обсуждать двусторонние отношения.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Президент Зеленский сказал, что это могло быть идеальным местом для встречи. Конечно, об этом пока официально не знает ни Ватикан, ни российская сторона. Мы пока не получали никакой информации о том, что конкретизировано и сформулировано такое предложение», — заявил Песков.

Он также не знает, готов ли Путин ехать в третью страну для встречи с Зеленским. На сегодня Москва исходит из того, что говорить о мире на Донбассе «с нами не нужно».

«Об этом нужно говорить в рамках „четверки“. Сам Путин отметил, что в случае готовности говорить по двусторонним отношениям он будет рад видеть президента Зеленского в Москве. Иных конкретных формулировок мы пока не видели», — добавил Песков.

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