Киев ослабляет карантин. Возобновляют работу школы и садики, отменяются спецпропуска

Главное: Киев готовится к ослаблению карантинных мер. Также будут отменены спецпропуска в общественном транспорте.

Детали: Местные власти Киева приняли решение ослабить локдаун в городе. Об этом сообщил во время брифинга мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, школы и детские сады тоже восстанавливают свою работу, но с 5 мая. Также общественный транспорт сможет работать без спецпропусков с 1 мая.

«Об ограничениях. Сегодня утром комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение об ослаблении противоэпидемиологических мер в столице. Мы надеемся, что государственная комиссия ТЭБ и ЧС примет решение о выходе столицы с „красной“ зоны», — заявил Кличко.

Также с 1 мая возобновят работу учреждения торговли, ТРЦ, рынки, ярмарки, кафе, рестораны и фитнес-центры.

По словам Кличко, локдаун в Киеве дал положительные результаты, и количество новых случаев заболевания начало снижаться. Но в столице до сих пор много смертельных случаев от коронавируса и тяжелых больных.

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