Глава Госслужбы по этнополитике считает, что закон о переименовании УПЦ ведет к конфликту

Главное: Глава Государственной службы по этнополитике и свободе совести считает, что чрезмерное акцентирование на законе о насильственном переименования УПЦ не целесообразно и ведет к искусственному конфликту.
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, Елена Богдан в интервью «Главком» заявила, что попытка назвать всех верующих УПЦ «врагами Украины» не отвечает действительности.
«Очень неправильно всех людей, аффилированных с УПЦ, позиционировать как врагов Украины — это абсолютно не соответствует действительности. Маргинализировать определенную часть населения по этому признаку — путь к искусственному конфликту», — заявила Елена Богдан.
По её словам, важно понимать, что Церковь — это не только духовенство, а и миллионы верующих, которые являются гражданами Украины.
Комментируя закон об обязательном переименовании Церкви, чиновница заявила, что какое-либо решение вызовет большой общественный резонанс.
«В целом ситуация не такая черно-белая, как ее часто позиционируют. Требование к названию — это проблематичная норма с точки зрения международного права, ведь Украина имеет ряд международных правовых обязательств. Требуют от политических партий примечание на всех их информационных материалах „Наши члены имеют бизнес-связи с РФ“? Совсем не ставлю целью что-либо упрощать этой саркастической ремаркой. Мы все понимаем наши реалии», — отметила глава Госслужбы по этнополитике.
В тему: Епископ УПЦпризвал международное правозащитное сообщество защитить права верующих.
При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.
Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.
Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.