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Новости > Глава Госслужбы по этнополитике считает, что закон о переименовании УПЦ ведет к конфликту

Глава Госслужбы по этнополитике считает, что закон о переименовании УПЦ ведет к конфликту

Александра Кудрявцева
28.04.21 13:30
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Глава Госслужбы по этнополитике считает, что закон о переименовании УПЦ ведет к конфликту
Главное: Глава Государственной службы по этнополитике и свободе совести считает, что чрезмерное акцентирование на законе о насильственном переименования УПЦ не целесообразно и ведет к искусственному конфликту.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, Елена Богдан в интервью «Главком» заявила, что попытка назвать всех верующих УПЦ «врагами Украины» не отвечает действительности.
 
«Очень неправильно всех людей, аффилированных с УПЦ, позиционировать как врагов Украины — это абсолютно не соответствует действительности. Маргинализировать определенную часть населения по этому признаку — путь к искусственному конфликту», — заявила Елена Богдан.
 
По её словам, важно понимать, что Церковь — это не только духовенство, а и миллионы верующих, которые являются гражданами Украины.
 
Комментируя закон об обязательном переименовании Церкви, чиновница заявила, что какое-либо решение вызовет большой общественный резонанс.
 
«В целом ситуация не такая черно-белая, как ее часто позиционируют. Требование к названию — это проблематичная норма с точки зрения международного права, ведь Украина имеет ряд международных правовых обязательств. Требуют от политических партий примечание на всех их информационных материалах „Наши члены имеют бизнес-связи с РФ“? Совсем не ставлю целью что-либо упрощать этой саркастической ремаркой. Мы все понимаем наши реалии», — отметила глава Госслужбы по этнополитике.
 
В тему: Епископ УПЦ призвал международное правозащитное сообщество защитить права верующих.
 

Тэги: законопроект, УПЦ

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