Глава Госслужбы по этнополитике считает, что закон о переименовании УПЦ ведет к конфликту

Главное: Глава Государственной службы по этнополитике и свободе совести считает, что чрезмерное акцентирование на законе о насильственном переименования Глава Государственной службы по этнополитике и свободе совести считает, что чрезмерное акцентирование на законе о насильственном переименования УПЦ не целесообразно и ведет к искусственному конфликту.

«Очень неправильно всех людей, аффилированных с УПЦ , позиционировать как врагов Украины — это абсолютно не соответствует действительности. Маргинализировать определенную часть населения по этому признаку — путь к искусственному конфликту», — заявила Елена Богдан.

По её словам, важно понимать, что Церковь — это не только духовенство, а и миллионы верующих, которые являются гражданами Украины.

Комментируя закон об обязательном переименовании Церкви, чиновница заявила, что какое-либо решение вызовет большой общественный резонанс.

«В целом ситуация не такая черно-белая, как ее часто позиционируют. Требование к названию — это проблематичная норма с точки зрения международного права, ведь Украина имеет ряд международных правовых обязательств. Требуют от политических партий примечание на всех их информационных материалах „Наши члены имеют бизнес-связи с РФ“? Совсем не ставлю целью что-либо упрощать этой саркастической ремаркой. Мы все понимаем наши реалии», — отметила глава Госслужбы по этнополитике.