В Одессе оборвался лифт с пассажирами внутри

Главное: В Одессе в больницу доставили пострадавших в результате обрыва лифта в многоэтажном жилом доме на ул. Говорова. В лифте находились сотрудники полиции, прибывшие для проведения следственных действий, и понятые.

Детали: В Одессе в одном из многоэтажных домов оборвался лифт, внутри которого было восемь пассажиров. Все они были доставлены в больницу для обследования. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям отметили, что инцидент произошел в среду, 28 апреля, около 8 утра в доме по улице Говорова, 10Г.

«Установлено обрыв лифта с 1 этажа в низ лифтовой шахты (около 7 метров) в 10-этажном жилом доме с паркингом. Работниками ГСЧС с помощью шанцевого инструмента открыты двери лифта и высвобождено 8 мужчин (в возрасте от 20 до 30 лет), которые самостоятельно вышли из лифта», — сообщили спасатели.

В полиции добавили, что все пассажиры лифта были доставлены в больницу, где они «проходят обследование на наличие телесных повреждений».

По данному факту полицейские возбудили дело.

Как сообщает местное издание «Думская», на момент инцидента в лифте находились сотрудники полиции, прибывшие для проведения следственных действий, и понятые. Двое из них были госпитализированы в шоковом состоянии.

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