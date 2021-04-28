Россия пугает резней на Донбассе в случае отказа от минских соглашений

Главное: Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорит, что в Кремле категорически против изменений минских соглашений. В противном случае на Донбассе может начаться настоящая резня.

Детали: Россия против изменения минских соглашений. Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров говорит, что изменения могут привести к «резне на Донбассе». Об этом сообщает пресс-служба МИД России.

Лавров напомнил о словах президента Украины Владимира Зеленского о планах взять под полный контроль границу с Россией, а уже после разобраться с выборами и амнистией.

«Понятно, что если они сделали бы так, если бы им кто-то позволил бы сделать так, то там была бы резня, по большому счету», — заявил министр.

Также, по его словам, войны на Донбассе «можно и нужно избежать». Отметим, что боевые действия на востоке Украины продолжаются уже восьмой год.

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