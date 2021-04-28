Зеленскому намекнули, что он уже может распустить Раду

Главное: Владимир Зеленский получил повод распустить Верховную Раду. Спикер говорит, что парламент не собирался более тридцати дней.

Детали: У президента Украины Владимира Зеленского имеется основание, чтобы распустить Верховную Раду. Об этом сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук, которого цитирует «Украинская правда».

Политик сказал: «По состоянию на сегодня одно такое основание, по моему мнению, есть».

Он пояснил: «Так случилось, что в период с декабря по январь, я конечно могу ошибаться, потому что как раз тогда болел, Верховная Рада не собиралась более тридцати дней. То есть и это является формальным основанием для таких вещей».

При этом спикер отметил, что такого разговора с ним пока не было.

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