В России нелепо погиб известный блогер

Главное: В России погиб блогер Степан Морков. Он пытался снять видео с опасным трюком.

Детали: В российской Балашихе под Москвой погиб 23-летний блогер TikTok Степан Морков. Как пишут социальные сети, он пытался записать видео с опасным трюком.

Парень хотел залезть на гору из туалетной бумаги высотой в полтора метра, после чего его товарищ 24-летний Александр Иванов на авто должен был протаранить ее.

Блогер рассчитывал, что удачно приземлится на землю, однако все завершилось трагедией:.

Во время исполнения прыжка он зацепился за крышу машины и неудачно упал, ударившись головой об асфальт, после чего скончался еще до приезда врачей.

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