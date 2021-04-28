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Новости > В России нелепо погиб известный блогер

В России нелепо погиб известный блогер

Агата Кловская
28.04.21 12:01
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В России нелепо погиб известный блогер

Главное: В России погиб блогер Степан Морков. Он пытался снять видео с опасным трюком.

Детали: В российской Балашихе под Москвой погиб 23-летний блогер TikTok Степан Морков. Как пишут социальные сети, он пытался записать видео с опасным трюком.

Парень хотел залезть на гору из туалетной бумаги высотой в полтора метра, после чего его товарищ 24-летний Александр Иванов на авто должен был протаранить ее.

Блогер рассчитывал, что удачно приземлится на землю, однако все завершилось трагедией:.

Во время исполнения прыжка он зацепился за крышу машины и неудачно упал, ударившись головой об асфальт, после чего скончался еще до приезда врачей.

В тему: Известный актер избил бывшего хоккеиста в Москве.

Тэги: Россия, мир, блогер, ЧП, TikTok

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