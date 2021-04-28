В Киеве нашли сумку с кусками расчлененного тела

Главное: В Киеве обнаружили сумку с кусками тела человека. Инцидент произошел в Голосеевском районе.

Детали: В Голосеевском районе Киева утром среды, 28 апреля, нашли сумку с фрагментами человеческого тела. Об этом сообщает полиция.

Информируется, что к правоохранителям обратился местный житель, который сообщил, что в Моторном переулке выявил сумку, в которой лежало расчлененное человеческое тело.

На место ЧП тут же выехали следственно-оперативные группы главного и территориального управлений полиции, эксперты, кинологи со служебными собаками.

Сообщается, что сейчас идет работа по установлению личности погибшего, а также выясняются обстоятельства произошедшего.

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