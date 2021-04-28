В Киеве попытались пересчитать всех бомжей

Главное: В Киеве пересчитали бездомных. Их оказалось менее трех тысяч человек.

Детали: В Киеве назвали официальные цифры по бомжам в городе. Центр учета бездомных лиц цитирует УНН.

Данные приводят на апрель этого года.

Отмечается, что в центре на учете состоят 1 320 человек, а в филиале центра – еще 1 397 людей.

Уточняется: с начала 2021 год на учет поставили 125 человек, зарегистрировали 96 людей, а свои паспорта восстановили 27 бездомных.

В центре говорят, что с начала года к ним обратился 681 человек. В прошлом году эта цифра составила 2 812 людей: тогда на учет поставили 368 человек, зарегистрировали 235 людей, а паспорта получили 156 бомжей.

В сообщении сказано: «В центр могут обратиться с письменным заявлением бездомные, которым исполнилось 18 лет, а также бездомные с детьми, а также иностранцы и лица без гражданства, находящиеся в Украине законно».

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