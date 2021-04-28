Ученые показали прибор, который убивает коронавирус менее чем за секунду

Главное: SARS-CoV-2 можно уничтожить менее чем за секунду. Прибор изобрели в США.

Детали: Ученые из Техасского университета A&M в США научились убивать коронавирус менее чем за одну секунду. Их цитирует издание Phys.org.

Сообщается, что исследователи создали специальный прибор, который уничтожает SARS-CoV-2.

Информируется, что это секция трубки из нержавеющей стали, через которую пропускается раствор с заразой.

В отчете поясняется: «При нагревании прибора до 72 градусов по Цельсию всего на полсекунды титр коронавируса в растворе уменьшается в сто тысяч раз – этого достаточно, чтобы нейтрализовать патоген».

Эксперты отмечают, что термическая обработка позволит использовать этот метод в существующих системах отопления, вентиляции и кондиционирования.

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