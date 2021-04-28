Украинцев предупредили о надвигающихся майских грозах

Главное: Май в Украине начнется грозовыми дождями. Будет тепло.

Детали: В Гидрометцентре скорректировали свой прогноз погоды на первые дни мая. В Украине ожидаются грозовые дожди, которые накроют большую часть территории страны с воскресенья, 2 числа.

Сухо и малооблачно будет в некоторых южных и восточных регионах, а также в Крыму.

Днем температура воздуха прогреется до плюс 14-26, а ночью будет 5-13 тепла.

В Киеве прогнозируется гроза: днем ожидается 20-22 тепла, а ночью обещают плюс 8-10.

Карта погоды:

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