Смертность от COVID-19 в Украине остается ужасающей

Главное: Коронавирусом в Украине заразились еще 9 590 людей. Умер 441 человек.

Детали: COVID-19 в Украине продолжает массово убивать людей. Цифры на среду, 28 апреля, приводит министр здравоохранения Максим Степанов.

Чиновник сообщил, что за сутки выявили еще 9 590 случаев заразы. Среди заболевших 451 ребенок и 217 медработников. Госпитализация понадобилась для 3 623 человек, а выздоровели 20 062 пациента.

Проведено 99 112 тестов: методом ПЦР – 43 841, методом ИФА – 15 489, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 39 782.

Наибольший прирост больных фиксировали в Киеве (1 070), а также Донецкой (811), Харьковской (818), Львовской (530) и Одесской (522) областях.

Жертвами коронавируса стали еще 441 человек. Всего зараза забрала уже 43 391 жизнь.

С начала пандемии в Украине заболели 2 047 838 людей, а выздоровели 1 616 891 человек.

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