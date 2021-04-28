Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Смертность от COVID-19 в Украине остается ужасающей

Смертность от COVID-19 в Украине остается ужасающей

Александр Панько
28.04.21 08:56
356
Смертность от COVID-19 в Украине остается ужасающей

Главное: Коронавирусом в Украине заразились еще 9 590 людей. Умер 441 человек.

Детали: COVID-19 в Украине продолжает массово убивать людей. Цифры на среду, 28 апреля, приводит министр здравоохранения Максим Степанов.

Чиновник сообщил, что за сутки выявили еще 9 590 случаев заразы. Среди заболевших 451 ребенок и 217 медработников. Госпитализация понадобилась для 3 623 человек, а выздоровели 20 062 пациента.

Проведено 99 112 тестов: методом ПЦР – 43 841, методом ИФА – 15 489, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 39 782.

Наибольший прирост больных фиксировали в Киеве (1 070), а также Донецкой (811), Харьковской (818), Львовской (530) и Одесской (522) областях.

Жертвами коронавируса стали еще 441 человек. Всего зараза забрала уже 43 391 жизнь.

С начала пандемии в Украине заболели 2 047 838 людей, а выздоровели 1 616 891 человек.

В тему: Смертность от гриппа и пневмонии в Украине выросла втрое за последние полгода.

Тэги: Киев, общество, здоровье, регионы, новости Украины, коронавирус, COVID-19

Комментарии

Статьи

27.04.21 11:57

Дискриминация отцов во времена воинствующего матриархата

Автор: Вячеслав Соколов

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
26.04.21 08:23

29-кратные!

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

«Вы с Донецка к нам переехали?» Что рассказывают СМИ о семье, жестоко убитой в Киеве
28.04.21 00:01

«Вы с Донецка к нам переехали?» Что рассказывают СМИ о семье, жестоко убитой в Киеве

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Стартовал новый передел мира: Китай и Россия против США, Великобритании и ЕС
Стартовал новый передел мира: Китай и Россия против США, Великобритании и ЕС
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Кто вы, мистер Зеленский?
Кто вы, мистер Зеленский?
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Финансисты спрогнозировали курс гривны на ближайшие несколько лет
Финансисты спрогнозировали курс гривны на ближайшие несколько лет
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
28.04.21 10:00

Ученые показали прибор, который убивает коронавирус менее чем за секунду
28.04.21 09:49

Опубликовано видео смертельного пожара в центре Риги
28.04.21 09:35

В Виннице пожизненно осудили мужчину, который молотком убил свою семью
28.04.21 09:21

Появилось забавное видео, как аллигатор «атаковал» футболистов в США
28.04.21 09:08

Украинцев предупредили о надвигающихся майских грозах
28.04.21 09:06

В Украине ждут почти миллион доз вакцины Pfizer в середине мая
28.04.21 08:49

Курс гривны продолжает демонстрировать стабильный рост
27.04.21 21:11

Стало известно, какие страны попали в список «недружественных» РФ, наряду с Украиной
27.04.21 20:37

В Харькове змеи держат в страхе жителей двухэтажки
27.04.21 20:29

Популярный биолог рассказал, как обмануть старость
28.04.21 09:35

В Виннице пожизненно осудили мужчину, который молотком убил свою семью
28.04.21 09:06

В Украине ждут почти миллион доз вакцины Pfizer в середине мая
27.04.21 18:59

Главные новости за 27 апреля 2021 года
27.04.21 16:30

Смертность от гриппа и пневмонии в Украине выросла втрое за последние полгода
27.04.21 15:31

Украина высылает из Одессы российского консула
27.04.21 14:51

Украинцам напомнили, сколько мы будем отдыхать на майские праздники
27.04.21 14:39

В Запорожье из окна детского сада выпал ребенок
27.04.21 13:24

Стало известно, о чем Путин готов говорить с Зеленским
27.04.21 13:02

Арестович стал «героем» программы «Зупини Лося», заблокировав проезд пожарным машинам
27.04.21 12:14

В Украине скоро может появиться своя вакцина от коронавируса
24.04.21 12:16

Преемник Меркель Армин Лашет уже подтвердил готовность сотрудничать с украинской оппозицией во главе с Медведчуком, – эксперт
24.04.21 15:50

В Киево-Печерской лавре в день праздника Входа Господнего в Иерусалим состоится 8 литургий
24.04.21 16:10

В Запорожье митрополит и священники УПЦ стали донорами крови
24.04.21 11:47

Романченко: Без Медведчука Украина не решит проблему конфликта на Донбассе
24.04.21 13:16

Астрономы узнали кое-что интересное о ближайшей к Земле черной дыре
24.04.21 15:30

В УПЦ призвали власти не внедрять гендерную идеологию в школах
24.04.21 19:26

Депутат Верховной Рады о Геноциде армян: Украина помнит. Мы все помним
24.04.21 21:20

Митрополит Антоний освятил в Киеве новый центр помощи нуждающимся
24.04.21 15:23

Стало известно, когда в Украину поступит новая партия COVID-вакцины
24.04.21 15:15

Предстоятель УПЦ рассказал о чуде в Лазареву субботу
Фото и Видео
На популярном египетском курорте у самого берега плавала акула
На популярном египетском курорте у самого берега плавала акула
На популярном египетском курорте у самого берега плавала акула
На популярном египетском курорте у самого берега плавала акула
Опубликовано видео смертельного пожара в центре Риги
Опубликовано видео смертельного пожара в центре Риги
В Виннице пожизненно осудили мужчину, который молотком убил свою семью
В Виннице пожизненно осудили мужчину, который молотком убил свою семью
Появилось забавное видео, как аллигатор «атаковал» футболистов в США
Появилось забавное видео, как аллигатор «атаковал» футболистов в США
Украинцам напомнили, сколько мы будем отдыхать на майские праздники
Украинцам напомнили, сколько мы будем отдыхать на майские праздники
В Запорожье из окна детского сада выпал ребенок
В Запорожье из окна детского сада выпал ребенок
Арестович стал «героем» программы «Зупини Лося», заблокировав проезд пожарным машинам
Арестович стал «героем» программы «Зупини Лося», заблокировав проезд пожарным машинам
В Киеве на взятке повязали крупную полицейскую «шишку»
В Киеве на взятке повязали крупную полицейскую «шишку»
Стало известно, какой регион следующим покинет «красную» зону карантина
Стало известно, какой регион следующим покинет «красную» зону карантина
Опубликованы впечатляющие видео розовой Суперлуны
Опубликованы впечатляющие видео розовой Суперлуны
fraza.com
Новости блогосферы
21.04.21 09:06

Зеленский и Тищенко: кто кого позорит больше?
20.04.21 09:16

Про оху...шего от вседозволенности Николая Тищенко
15.04.21 20:30

Россия нанесёт ракетный «удар возмездия» по Украине
31.03.21 18:50

Если уже «слуга народа» считает, что «надо валить из этой страны» - это приговор

Опрос

Кому выгодна полномасштабная война России и Украины?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.