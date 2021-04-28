В Украине ждут почти миллион доз вакцины Pfizer в середине мая

Главное: 17-18 мая в Украину должна прибыть вакцина Pfizer в количестве почти миллион доз. Поставки препарата ожидаются в рамках глобального механизма COVAX и по прямому контракту.

Детали: Министерство здравоохранения Украины ожидает в мае получить почти один миллион доз вакцины от коронавируса компании Pfizer. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире одного из телеканалов.

В частности, поставки препарата ожидаются в рамках глобального механизма COVAX и по прямому контракту от компании.

Украина в рамках COVAX получит 473 тысячи доз вакцины Pfizer. При этом по контакту с компанией ожидается до 500 тысяч доз препарата.

«Мы ожидаем Pfizer из двух источников. Первое — это COVAX — 473 тысяч доз. Мы имеем официальное подтверждение от COVAX, что это будет в сроках от 17 до 18 мая. Также в мае мы ожидаем уже по прямому контракту от компании Pfizer получить где-то также до 500 тысяч доз», — заявил министр.

Он отметил, что препаратом вакцинируют людей, которые старше 60 лет, или людей, которые имеют сопутствующие заболевания.

В тему: В Украине скоро может появиться своя вакцина от коронавируса.