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Новости > В прокуратуре назвали истинные причины и виновников взрыва в жилом доме на Позняках

В прокуратуре назвали истинные причины и виновников взрыва в жилом доме на Позняках

Александр Панько
26.04.21 21:07
396
В прокуратуре назвали истинные причины и виновников взрыва в жилом доме на Позняках

Главное: В уголовном деле о взрыве в жилом доме на Позняках, произошедшем в июне 2020 года, правоохранители сообщили о подозрении пяти должностным лицам АО «Киевгаз». По данным следствия, все они причастны к установке на место снятых для поверки газовых счетчиков заглушек, которые нельзя было устанавливать.

Детали: 26 апреля Киевская городская прокуратура сообщила о подозрении в нарушении правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на предприятии, лицом которое обязано их соблюдать, повлекшее гибель людей первому заместителю председателя правления АО «Киевгаз», трем главным инженерам управлений эксплуатации газового хозяйства и начальнику службы охраны труда компании. Как сообщается на официальной странице ведомства в Facebook, по заключению комплексной судебной экспертизы должностные лица АО «Киевгаз» при осуществлении поверки бытовых счетчиков газа в доме по ул. Соломии Крушельницкой, 1, допустили нарушения требований ряда нормативно-правовых актов в части установления технологической перемычки (байпаса) во внутридомовой газопровод вместо снятого счетчика газа.

В результате нарушения вышеупомянутых норм законодательства 21 июня 2020 года произошел взрыв газа, который привел к обвалу конструкций десятиэтажного многоквартирного жилого дома, гибели 5 человек и травмированию 3 человек.

Кроме того, вследствие потери жилья жителям дома был причинен материальный ущерб на общую сумму более 53 млн грн.

Для вышеуказанных пятерых подозреваемых прокуратура будет просить суд о мере пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с обязанностью носить электронное средство контроля.

Одновременно принимаются меры для заочного сообщения еще одной, уже бывшей сотруднице этой же компании, которая уволилась в августе 2020 года и по данным следствия в настоящее время находится на оккупированной территории Луганской области.

Скриншот сообщения Киевской городской прокуратуры в Facebook

Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры Надежду Максимец, лица, которым объявлено подозрение, причастны к разработке, утверждению и внедрению инструкций, согласно которым на газопровод была установлена перемычка (байпас) вместо газового счетчика. В частности — подписью первого заместителя председателя правления АО «Киевгаз» эти инструкции были введены в действие.

«У следствия есть вопросы к качеству этих перемычек — срок их действия истек еще в 2019 году — и вообще к качеству этого продукта», — объяснила она, подчеркнув, что необходимость проведения сложной комплексной судебной экспертизы, которая установила причинно-следственную связь между действиями указанных служащих и наступлению таких последствий, отсрочило объявление подозрений до сегодняшнего дня.

«Эти изделия не должны были устанавливать вместо снятых счетчиков», — заключила она.

В тему: Утром 21 июня 2020 года на улице С. Крушельницкой в Дарницком районе Киева произошел взрыв в жилом многоэтажном доме. Предварительно, причиной ЧП стала утечка бытового газа. Погибли пять человек.

При этом, по словам главы МВД Арсена Авакова, следствие рассматривало также и версию теракта.

Тогда же СМИ сообщили о том, что основной версией взрыва стала халатность газовщика, который днем ранее менял газовые счетчики.

Тэги: газ, прокуратура, взрыв, криминал, Позняки, Киевгаз, подозрение, новости Украины, Надежда Максимец

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