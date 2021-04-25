В Интернет выложили уникальный «чернобыльский архив», основанный на документах киевской городской власти

23 апреля начал свою работу уникальный онлайн архив «Чернобыль. Хроника Киева». Архив посвящен тридцать пятой годовщине аварии на Чернобыльской АЭС.

Как рассказал в интервью «Фразе» автор, координатор и главный исполнитель проекта, заместитель директора Государственного архива г. Киева Иван Кисиль: «Это первый онлайн архив такого рода. Здесь можно найти много документов, которые были долгое время не были известны и доступны исследователям. Большинство из них были засекречены сразу же после их создания. Главным образом это распорядительные документы которые касаются вопросов жизнеобеспечения города Киева и участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Городские власти ежедневно осуществляли контроль за радиационной ситуацией, организовывали контроль за состоянием здоровья киевлян, эвакуированных лиц и ликвидаторов, предоставляли им медицинскую помощь. Одним и з главных вопросов который стоял ежедневно перед городом — обеспечение поставок продуктов питания с чистых регионов и, с целью обеспечения города питьевой водой, постройка новых насосных станций и водопроводов для перекачки воды с речки Десна, так вода в реке Днепр стала непригодной к использованию. Также власти города ежедневно осуществляли целый комплекс мероприятий для уменьшения уровня радиации: санитарная обработка улиц, общественных зданий и жилых домов, захоронения радиоактивных осадков и биомассы, проведение комплекса мероприятий по дезактивации транспортных средств, прибывающих в город».

В основе онлайн архива лежат протоколы Оперативной группы бюро Киевского горкома Коммунистической партии Украины которую возглавил председатель исполнительного комитета Киевского городского Совета народных депутатов Валентин Згурский. Заседания Оперативной группы проводились ежедневно до стабилизации ситуации. Все решения которые принимались на заседаниях Оперативной группы были обязательными к исполнению руководителями подразделений исполнительных комитетов Киевского городского и районных советов народных депутатов и все службы города должны были рапортовать об их исполнении ежедневно. Мероприятия, которые требовали финансирования или выделения материально-технических ресурсов, реализуемых путем принятия соответствующего решения Киевского городского совета или распоряжение председатель исполнительного комитета Киевского городского Совета народных депутатов.

Особый интерес представляют материалы Городской санитарно-эпидемиологической станции, которая осуществляла ежедневный контроль за состоянием внешней среды в городе Киеве и в отдельных населенных пунктах, примыкающих к нему — измерение гамма-фона, исследования молока и молочных продуктов, воды питьевой в городском водопроводе и воды в реках Днепр и Десна, осадков и воздуха на содержание радионуклидов. Выявленные в ходе таких исследований молочные и мясомолочные продукты и сырье снимались с продажи и направлялись на переработку в другие области Украинской ССР.

Следует обратить внимание на документы которые свидетельствуют о подготовке и внедрению киевской городской властью комплексных мероприятий по охране окружающей среды в Киеве и Киевской области после аварии на Чернобыльской АЭС. Осознавая опасность от продолжения эксплуатации Чернобыльской АЭС, народные депутаты Киевского городского совета 15 октября 1991 приняли решение обратиться в Верховную Раду Украины и Кабинета Министров с призывом прекратить деятельность Чернобыльской АЭС.

Всего в онлайн архив «Чернобыль. Хроника Киева» включены 504 документа. Все они относятся к периоду с 30 апреля 1986 по конец сентября 1998 года.

Документы, представленные онлайн архиве «Чернобыль. Хроника Киева», свидетельствуют о чрезвычайном масштабе работ, проведенных Киевским городским Советом народных депутатов по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и гражданской защите населения.