Предстоятель УПЦ рассказал о чуде в Лазареву субботу

Главное: В Лазареву субботу Церковь вспоминает чудо воскрешения праведного Лазаря, которое совершил Иисус Христос.

Предстоятель УПЦ отметил, что все люди, которые увидели это чудо, уверовали во Христа как в Мессию, как в Сына Божия. Однако иудеи, видя, что люди отовсюду сходятся к Спасителю, сговорились убить Спасителя и Лазаря, через которого многие тоже уверовали в Господа.

Архипастырь напомнил, что Лазарь, узнав об этом, переселился на остров Кипр, где прожил 30 лет и был там первым епископом. «В тогдашней столице Кипра Кити есть церквушка, которая свидетельствует всем, что там служил тот, кого воскресил Спаситель», – добавил он.

«Живите по заповедям Божьим, которые делают человека бессмертным, делают для человека свободным вход в Вечное Царство, ради которого Господь создал человека, в которое Господь призывает каждого из нас, где есть вечное счастье и вечное блаженство во Христе Иисусе Господе нашем», – заключил Блаженнейший Митрополит Онуфрий