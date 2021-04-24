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Новости > Предстоятель УПЦ рассказал о чуде в Лазареву субботу

Предстоятель УПЦ рассказал о чуде в Лазареву субботу

Александра Кудрявцева
24.04.21 15:15
370
Предстоятель УПЦ рассказал о чуде в Лазареву субботу
Главное: В Лазареву субботу Церковь вспоминает чудо воскрешения праведного Лазаря, которое совершил Иисус Христос.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на church.ua, об этом Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий рассказал в новом выпуске «Слово Предстоятеля» на «Интере».
 
Предстоятель УПЦ отметил, что все люди, которые увидели это чудо, уверовали во Христа как в Мессию, как в Сына Божия. Однако иудеи, видя, что люди отовсюду сходятся к Спасителю, сговорились убить Спасителя и Лазаря, через которого многие тоже уверовали в Господа.
 
Архипастырь напомнил, что Лазарь, узнав об этом, переселился на остров Кипр, где прожил 30 лет и был там первым епископом. «В тогдашней столице Кипра Кити есть церквушка, которая свидетельствует всем, что там служил тот, кого воскресил Спаситель», – добавил он.
 
«Живите по заповедям Божьим, которые делают человека бессмертным, делают для человека свободным вход в Вечное Царство, ради которого Господь создал человека, в которое Господь призывает каждого из нас, где есть вечное счастье и вечное блаженство во Христе Иисусе Господе нашем», – заключил Блаженнейший Митрополит Онуфрий.
 
В тему: В УПЦ рУПЦ рассказали о духовном смысле Лазаревой субботы и Входа Господня в Иерусалим Подробности читайте на Фразе: https://fraza.com/news/300187-v-upts-rasskazali-o-duhovnom-smysle-lazarevoj-subboty-i-vhoda-gospodnja-v-ierusalim">ассказали о духовном смысле Лазаревой субботы и Входа Господня в Иерусалим.

Тэги: чудо, УПЦ, Митрополит Онуфрий

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