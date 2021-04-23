Два из трех украинцев хотят привиться от коронавируса, но есть один нюанс

Главное: Более 60% украинцев готовы бесплатно вакцинироваться против коронавирусной инфекции. При этом почти треть из них хотели бы сделать это конкретной вакциной.

Детали: Большинство украинцев считает вакцинацию эффективным способом защититься от коронавирусной болезни COVID-19. Как сообщает LB.ua, по результатам опроса «Отношение к вакцинации от COVID-19», проведенного в марте 2021 года исследовательским агентством Info Sapiens при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID), на сегодняшний день 63% готовы сделать прививку, если бы была такая возможность.

При этом 31% — лишь только определенной вакциной.

Исследование показало, что о болезни украинцы знают не только из новостей. Так, 66% опрошенных сталкивались с COVID-19 в своем окружении, а 22% указали, что болели сами. О том, что болезнь имела тяжелые последствия для них или людей из близкого окружения, рассказали 43% респондентов.

Более двух третей (71%) опрошенных считают пандемию угрозой для себя и своей семьи. Примечательно, что среди людей старше 60 лет этот показатель выше и составляет 81%.

Среди мотивов вакцинации украинцы выделили:

— не болеть коронавирусом и не иметь осложнений от болезни — 83%;

— не заразить других — 66%;

— иметь возможность путешествовать — 33%;

— стать примером для других — 24%.

В тему: 24 февраля 2021 года в Украине началась вакцинация от коронавируса индийской вакциной CoviShield.

19 апреля 2021 года в Украине началась вакцинация препаратом производства американско-германской компании Pfizer-BioNTech. О получении первых доз сообщили Киевская, Полтавская, Харьковская и Житомирская области. Первыми ее получат жители домов престарелых, спасатели и пограничники.

По данным Министерства здравоохранения Украины, люди, которым сделали первую прививку индийской вакциной Covishield, могут получить вторую дозу от корейского производителя AstraZeneca, но не от американской компании Pfizer или китайской Sinovac.