В УЕФА решили судьбу «отцов» Суперлиги

Главное: В УЕФА провели заседание, на котором рассматривался вопрос относительно клубов, которые стали основателями Суперлиги Европы.

Детали: Исполнительный комитет УЕФА провел заседание, на котором рассматривался вопрос относительно клубов-основателей Суперлиги. Об этом сообщает испанское издание AS.

По информации издания, в Ассоциации решили не применять санкции к клубам.

Как говорится на сайте УЕФА, «исполком ознакомился с последней информацией, касающейся так называемой „Суперлиги“, включая возможные шаги, которые УЕФА планирует предпринять».

При этом, по информации источников AS, УЕФА принял решение не вводить «немедленные санкции против 12 клубов-основателей».

В тему: В ночь на 19 апреля 12 топ-клубов объявили о создании нового турнира — Суперлиги Европы. Организаторами нового проекта стали «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Ман Сити», «Ман Юнайтед», «Тоттэнхэм», «Интер», «Милан», «Ювентус», «Барселона», «Реал» и «Атлетико».

В УЕФА осудили такие действия, заявив, что участники данного турнира могут быть исключены из всех турниров под своей эгидой, в том числе и из национальных чемпионатов.

Уже 20 апреля, вечером, все английские клубы, которые входили в Европейскую Суперлигу, объявили о выходе из проекта. Этому же последовали и итальянцы, в результате чего проект заморозили.