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Новости > Путин ответил на предложение Зеленского встретиться на Донбассе

Путин ответил на предложение Зеленского встретиться на Донбассе

Автор: «Фраза»
22.04.21 21:29
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Путин ответил на предложение Зеленского встретиться на Донбассе

Главное: Президент России Владимир Путин ответил на предложение главы Украины Владимира Зеленского о встрече и предложил встретиться в Москве «в любое удобное время», но отказался обсуждать проблему Донбасса.

Детали: Президент РФ Владимир Путин заявил о готовности встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в любое время в Москве для обсуждения двусторонних отношений. Как сообщает «Украинская правда», на брифинге по итогам встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко 22 апреля он заявил, что «в последнее время действующее руководство Украины предприняло очень много шагов, разрушающих российско-украинское отношение».

«Это касается ряда проблем в двухсторонних отношениях, это касается отношения к РПЦ и ее разрушения, попытки разрушения, к русскому языку и к русскоговорящим гражданам Украины, и к российским гражданам, проживающим в Украине... Очень много шагов, о чем мы только сожалеем», — сказал российский лидер, добавив, что приветствует желание президента Зеленского «начать восстановление этих отношений».

«Остается вопрос — что хотим обсуждать на этой встрече? Если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, то в первую очередь руководство Украины должно встречаться с руководителями „республик“ „ЛНР“ и „ДНР“, а потом решать проблемы с представителями третьих стран, которой является Россия», — заявил Путин.

«А если речь идет о развитии двухсторонних отношений, то мы примем президента Украины в Москве в любое удобное для него время», — заключил он.

В тему: 20 апреля 2021 года Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться «в любой точке Донбасса, где идет война».

Тэги: Александр Лукашенко, Владимир Путин, Россия, мир, встреча, Донбасс, Беларусь, ЛНР, ДНР, Владимир Зеленский

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