Правоохранители задержали на Харьковщине участников жестокой банды

Главное: Участники преступной организации находили среди жителей Харьковской области одиноких или малообеспеченных лиц, лишали их свободы, осуществляли незаконное завладение их недвижимым имуществом на основании поддельных документов, а затем ликвидировали своих жертв. Подозрения вручены восьми фигурантам.

Детали: Работники Харьковского управления Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины и детективы следственного управления полиции разоблачили группу лиц с целью незаконного обогащения.

Лидером группы стал местный житель, 1984 года рождения. Среди его сообщников — пятеро мужчин и трое женщин.

Выискивая одиноких людей или таких, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, злоумышленники подбирали индивидуальный способ завладения их недвижимым имуществом.

Кого-то из своих жертв спаивали алкогольными напитками, у кого похищали документы на жилье, других незаконно лишали свободы и насильно удерживали.

Но результат всегда был один: на основании поддельных документов квартиры пострадавших переходили в чужую собственность, средства от сбыта недвижимости оседали на счетах участников преступной группы, а самих потерпевших находили мертвыми.

Вот несколько раскрытых эпизодов преступной деятельности фигурантов:

— человек умер, а после его смерти оформлялся договор продажи жилья;

— тело другого человека, которого сообщники длительное время спаивали, было найдено вблизи водоема;

— еще одного мужчину обманом вывезли из квартиры в дом в селе, где удерживали и подливали к спиртному вещества, которые должны были спровоцировать остановку сердца. В настоящее время, после эксгумации тела, проводится судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти;

— квартиру харьковчанки продали по поддельным документам, женщину против воли держали на территории домовладения, где ее избили, задушили и закопали на приусадебном участке

В результате оперативно-розыскных мероприятий были задержаны все участники шайки. Проведено почти 40 обысков. Во время санкционированных мероприятий изъято оружие, наличные, большое количество документов, мобильные телефоны и автомобили. А главное — обнаружены и спасены лица, которых злоумышленники насильно удерживали.

В тему: В середине 2020 года были обнародованы новые схемы обмана аферистами пожилых людей и рекомендации, как обезопаситься от мошенников.