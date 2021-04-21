Американские СМИ: Напряженность между Россией и Украиной связана с санкциями против Медведчука

Президент Украины Владимир Зеленский в феврале закрыл три телеканала — 112 Украина, NEWSONE и ZIK, а также ввел санкции в отношении народного депутата, председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Такие шаги главы украинского государства могли стать причиной новой напряженности между Украиной и РФ, которая наблюдается в последнее время, пишет MIGnews.com.ua со ссылкой на Fair Observer.

«В феврале президент Украины Владимир Зеленский закрыл три телеканала, что, возможно, способствовало возникновению последней напряженности», — говорится в сообщении.

Издание также указывает, что закрытие телеканалы были главными оппозиционными каналами в стране.

Напомним, 2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении персональных санкций против депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. В частности, речь идет и об аннулировании лицензий на вещание принадлежащих ему телеканалов («112 Украина», NewsOne, ZIK). Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции в течение пяти лет.

Через некоторое время журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал — «Перший незалежний».

Однако через час после начала эфира под давлением властей и правоохранительных органов телеканал «Перший Незалежний» был отключен от вещания.

Кроме того, в пятницу, 19 февраля, на заседании СНБО приняли решение о введении санкций против ряда юридических и физических лиц. В частности, под ограничения попали председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.