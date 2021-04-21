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Новости > Главные новости за 21 апреля 2021 года

Главные новости за 21 апреля 2021 года

Агата Кловская
21.04.21 18:59
196
Главные новости за 21 апреля 2021 года

— Действие режима чрезвычайном ситуации в Украине, введенного в связи с распространением коронавирусной болезни COVID-19, продлен до 30 июня.

— В Национальной академии наук ожидают снижение смертности от коронавируса в ближайшее время. Сейчас смертность от этой болячки находится в завершающей фазе плато.

— Кабмин одобрил постановление, которым утверждается порядок предоставления финансовой помощи малообеспеченным семьям на открытие собственного бизнеса с целью приобретения экономической самостоятельности.

— Президент Украины Владимир Зеленский сделал очередное видеообращение. В этом видео он сделал довольно неожиданное предложение президенту РФ Владимиру Путину.

— В ходе кампании по вакцинации в Ивано-Франковской области испортили почти 500 доз вакцины Covishield. Это более 80% потерянных доз по всей Украине.

— В результате взрыва на Кировоградщине пострадали люди, находившиеся в компании президента футбольного клуба «Ингулец» Александра Поворознюка.

— Черногория отменила все карантинные меры для украинцев, желающих отдохнуть в стране в этом туристическом сезоне. В частности, по прилету теперь не нужно предъявлять результаты ПЦР-теста.

— Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что не видит смысла во встрече Зеленского с Путиным на Донбассе. Также он призвал не вмешивать Запад.

— Американские Вооруженные силы готовятся к применению вероятным противником ядерного оружия. При этом, по данным СМИ, администрация Джо Байдена намерена предоставить Украине вооружения в случае военной агрессии со стороны России.

— Американский суд признал полицейского, убившего чернокожего Джорджа Флойда в мае прошлого года, виновным по всем пунктам обвинения. Ему грозит до 40 лет лишения свободы. Это решение поприветствовали президент США Джо Байден и вице-президент Камалла Харрис.

— В штате Огайо в США полицейские застрелили несовершеннолетнюю чернокожую девушку, угрожавшую ножом своим подругам. Это произошло незадолго до того, как присяжные вынесли приговор полицейскому, застрелившему чернокожего Джорджа Флойда, что спровоцировало многомесячные массовые протесты в стране.

— Крупнейшая национальная организация американских полицейских опубликовала видео с нагрудной камеры правоохранителя, застрелившего несовершеннолетнюю афроамериканку в Огайо.

— Все английские клубы, которые входили в Европейскую Суперлигу, объявили о выходе из проекта. Этому же последовали и итальянцы, в результате чего проект заморозили.

— На завтрак человек должен принимать полноценную пищу. Чашка кофе с печеньем — плохая привычка.

Тэги: Кабинет Министров Украины, суд, болезнь, общество, Владимир Путин, взрыв, граната, здоровье, мир, политика, война, приговор, криминал, чрезвычайная ситуация, Владимир Зеленский, новости Украины, коронавирус, COVID-19, Джордж Флойд, Александр Поворознюк

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