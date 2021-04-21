Путин пригрозил Зеленскому скорой расправой. И зе-видосики ему не помогут, — Потемкин

«„Пожалеют о содеянном так, как никогда раньше не жалели“, — таким будет ответ тем, кто пересечет „красную черту“ по отношению к Путину и к России. Это цитата из обращения Путина российскому Федеральному собранию», — написал в Facebook политолог Александр Потемкин.

По его словам, от Путина ожидали какого-то громкого заявления по ситуации с Украиной. Но, по факту, президент РФ Украину упомянул только два раза, и то в контексте Януковича и Лукашенко.

«То самое — громкое заявление Путина по отношению к Украине — вот это. Про красную черту и возмездие. Зеленский давно вывел Путина из себя, а сделать это сложно. Кремль полностью исключил Зеленского в качестве переговорщика, с ним не садятся за стол переговоров. Зеленский, который еще два года назад олицетворял собой желание населения Украины достичь мира, сегодня является символом войны, националистов, обстрелов Донбасса и предчувствия большой войны», — пишет политолог.

«Зеленский начал уголовное преследование против кума Путина — Виктора Медведчука. Зеленский лишил медиа-поддержки партии „Оппозиционная платформа — За жизнь“, с лидерами которой Путин неоднократно проводил встречи. Зеленский не дал населению Украины российскую вакцину „Спутник V“. Зеленский ввел в состав переговорщиков по Донбассу ярых националистов, которые ненавидят Россию», — отметил он.

«Зеленский перешел все те самые „красные черты“, о которых сегодня говорил Путин. А значит, „ответ России будет быстрым, асимметричным и жестким“. Зеленскому стоит ожидать ответ каждый день. И он будет жестким», — подчеркнул Потемкин.