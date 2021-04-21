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Новости > Слухи об изменении сроков прохождения срочной военной службы оказались фейком

Слухи об изменении сроков прохождения срочной военной службы оказались фейком

Александр Панько
21.04.21 16:57
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Слухи об изменении сроков прохождения срочной военной службы оказались фейком

Главное: Генштаб ВСУ призывает граждан не распространять слухи об изменении сроков прохождения срочной военной службы, эти слухи не правдивы.

Детали: Информация, которая распространяется в социальных сетях о якобы изменении сроков прохождения срочной военной службы, не соответствует действительности. Как сообщается на официальной странице Генерального штаба Украины в Facebook, согласно статье 15 закона «О воинской обязанности и военной службе», на срочную военную службу призывают мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, если они пригодны для службы по состоянию здоровья и не имеют права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу.

Статья 23 этого закона устанавливает следующие сроки срочной военной службы:

— для солдат и матросов, сержантов и старшин, проходящих срочную военную службу в Вооруженных силах Украины и других военных формированиях, — до 18 месяцев;

— для лиц, которые на момент призыва на срочную военную службу имеют степень высшего образования магистр — до 12 месяцев.

Срок прохождения срочной военной службы определяется законодательством Украины в зависимости от наличия у лица соответствующей степени высшего образования (магистр), а не от факта получения высшего образования, объясняют в Генштабе.

В настоящее время военнослужащие срочной военной службы в Вооруженных силах Украины привлекаются, в первую очередь, для обеспечения жизнедеятельности воинских частей в пунктах постоянной дислокации (кроме дислоцирующихся в Донецкой и Луганской областях).

Как и прежде, военнослужащие срочной военной службы ВСУ к выполнению боевых задач в районе проведения операции Объединенных сил не привлекаются.

В тему: Сегодня президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о призыве на военную службу резервистов в особый период без объявления мобилизации. Закон предусматривает, что призыв резервистов в армию может быть без мобилизации. Это позволяет, как сообщили в ОП, оперативно доукомплектовать резервистами военные части всех сил обороны государства, чем существенно повысить их боеспособность во время военной агрессии, которая стремительно нарастает.

Тэги: общество, Вооруженные Силы Украины, призыв, призывник, новости Украины

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