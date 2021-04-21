Врач рассказала, какова вероятность заболеть коронавирусом при наличии антител

Главное: По словам инфекциониста Ольги Голубовской, даже наличие в организме высокого уровня антител не спасает человека от заражения коронавирусной инфекцией.

Детали: Вероятность заболеть COVID-19 сохраняется даже в случае высокого уровня антител к коронавирусной инфекции. Такое мнение выразила инфекционист, доктор медицинских наук Ольга Голубовская, передает Telegram-канал «Коронавирус_Инфо».

Однако, по ее словам, в таком случае вероятность тяжелого течения болезни низкая.

Инфекционист отметила, что явное клиническое заболевание COVID-19 возникает не у всех. Некоторые ощущают лишь легкое ухудшение здоровья, например, насморк.

«Однако в дальнейшем оказывается, что у них уровень антител к COVID-19 достаточно высокий. Если человек иммунный, то вероятность заболеть все равно остается, но тяжелое течение развиться не должно. Впрочем, будущей осенью ситуация может существенно измениться», — сказала Голубовская.

Она также отметила, что раньше медицинское сообщество оценивало третью волну COVID-19 по аналогии с эпидемией «испанки», а потому прогнозировала легкий ход, чем в две предыдущие волны.

«Но вирус получил клинически значимые мутации, поэтому прогнозировать дальнейший ход пандемии COVID-19 крайне трудно», — подчеркнула медик.

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