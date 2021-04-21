В Киеве неизвестный обстрелял дорожников

Главное: В Киеве неизвестный обстрелял бригаду работников, которые ремонтировали дорогу. Один из пострадавших попал в больницу.

Детали: В Киеве неизвестный открыл огонь по дорожникам, которые выполняли ремонтные работы в Печерском районе. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

Как отмечается, один из них получил ранения.

Дорожники выполняли текущий ремонт Железнодорожного шоссе и Военного проезда.

К ремонтной бригаде приехал неизвестный мужчина на белом автомобиле марки «Renault Trafic» и начал словесный конфликт. В результате, открыл огонь. Первый выстрел был в воздух, следующий — по людям.

Ранение получил механизатор фрезы. Нападавший с места инцидента скрылся.

На место вызвали полицию и медиков. В настоящее время работник госпитализирован.

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