Врачи на Прикарпатье по незнанию испортили без малого полтысячи вакцин

Главное: В ходе кампании по вакцинации в Ивано-Франковской области испортили почти 500 доз вакцины Covishield. Это более 80% потерянных доз по всей Украине.

Детали: С начала вакцинации в Прикарпатье потеряли 492 дозы, или 84% от общего числа потерянных доз в Украине. Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя директора департамента здравоохранения Ивано-Франковской областной государственной администрации Владимира Дзембака, это произошло потому, что во флаконах с индийской вакциной Covishield нет градуировки, и медики не использовали остаточную дозу во флаконе, поскольку думали, что она меньше других.

«Этот вопрос уже закрыт», — заявил он в эфире областного телевидения, добавив, что сейчас среди медиков проведено дополнительное обучение.

В тему: По словам министра здравоохранения Максима Степанова, первая партия вакцины Covishield, которая была доставлена в Украину, пригодна до 23 июня.