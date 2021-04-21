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Новости > Жириновский предлагает запретить россиянам отдыхать заграницей

Жириновский предлагает запретить россиянам отдыхать заграницей

Александр Панько
21.04.21 15:42
354
Жириновский предлагает запретить россиянам отдыхать заграницей

Главное: Лидер ЛДПР Владимир Жириновский хочет, чтобы россияне отдыхали только на отечественных курортах. По его словам, за границей россиян ожидают различные заболевания.

Детали: Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, что жителям России необходимо прекратить продавать туры на курорты за пределами страны, а безопаснее для граждан будет отдыхать в Крыму и Сочи. Об этом он сказал в эфире «Комсомольской правды», сообщает «Голос».

По словам политика, за границей россиян ожидают различные заболевания. «Нельзя больше ездить на зарубежные курорты. Вся зараза там», — сказал политик.

Он также высказался относительно закрытия авиасообщения с Турцией. Представитель ЛДПР уточнил, что на курорты этой страны приезжают туристы со всего мира, «завозят» туда таким образом как обычную коронавирусную инфекцию, так и ее разновидности, в частности британский и южноафриканский штаммы SARS-CoV-2.

Жириновский добавил, что на юге России есть возможность принять всех желающих провести свой отдых у моря. Несмотря на это, по его словам, путешественники должны быть привиты от коронавируса, или, в противном случае, страну ожидает рост случаев COVID-19, заключил политик.

В тему: Появилось странное и зловещее видео с участием Жириновского.

Тэги: Владимир Жириновский, общество, курорт, политика, отдых

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