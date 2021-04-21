Дерзкий грабитель вынес из валютного обменника в Харькове более, чем на 1,5 млн гривен

Главное: Неизвестный злоумышленник совершил вооруженное ограбление обменного пункта в Харькове. Добычей преступника оказались 1,6 млн гривен.

Детали: Вечером 20 апреля в Харькове неизвестный мужчина ограбил обменный пункт, расположенный на проспекте Героев Сталинграда. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области, злоумышленник напал на кассира и, угрожая предметом, похожим на пистолет, забрал из кассы 1,6 млн гривен.

Как утверждается, правоохранителей на место преступления вызвала сама потерпевшая. Женщину с телесными повреждениями доставили в больницу.

После оказания необходимой медицинской помощи ее отпустили домой.

В ходе следственных действий выяснилось, что в то время, когда женщина закрывала дверь обменного пункта, к ней подошел неизвестный и затолкал ее внутрь. Злоумышленник ударил кассира в лицо и, угрожая расправой, завладел деньгами из кассы.

Открыто уголовное производство по статьей о разбое.

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