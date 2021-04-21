Швейцарские СМИ: На Зеленского давят правые националисты, в результате чего он ввел санкции против Медведчука

Президент Украины Владимир Зеленский не может проконтролировать всю страну, на него давят правые националисты. Из-за этого он ввел санкции против председателя политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука. Об этом пишут мировые СМИ, в частности швейцарское издание Luzerner Zeitung, сообщает 112.ua.

«Восточная Украина до сих пор не контролируется Украиной, на Зеленского оказывают давление правые национальные силы. Теперь он предпринял внутриполитические действия против оппозиционных сил, закрыл оппозиционные СМИ. Он даже принял меры против одного из главных оппозиционных политиков страны, председателя политсовета „Оппозиционная платформа — За жизнь“ Виктора Медведчука, у которого хорошие личные контакты с Путиным. Все это тоже было зафиксировано в Кремле и не способствовало ослаблению напряженности в российско-украинских отношениях», — подчеркивается в статье.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал — «Перший Незалежний». Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах «112 Украина», NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов «112 Украина», NewsOne и Zik.

За последние 2 месяца мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 10 тысяч материалов, посвященных травле украинской властью оппозиции и независимых телеканалов.