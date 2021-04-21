«Положил на стол боевую гранату»: в результате взрыва на Кировоградщине погиб человек

Главное: Взрыв в помещении, где находился президент футбольного клуба «Ингулец» Александр Поворознюк, произошел из-за взрыва гранаты, которую принес один из присутствующих. От полученных травм он скончался в больнице.

Детали: В результате взрыва в офисном помещении, где находился президент футбольного клуба «Ингулец» Александр Поворознюк, погиб один человек. Как сообщает Сектор коммуникации полиции Кировоградской области, взрыв произошел в поселке Петрово Кировоградской области 20 апреля в помещении офиса, который принадлежит двум сельхозпредпринимателям.

По предварительным данным, в момент происшествия в помещении находилось три человека, конфликтов между ними не происходило. В результате взрыва 58-летний мужчина получил тяжелые травмы и был срочно доставлен в лечебное учреждение. Однако 21 апреля от полученных травм он скончался.

Открыто уголовное производство по статьям о покушении на убийство и незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Сам Поворознюк в комментарии «Суспильному» рассказал, что заехал к старым друзьям, с которыми регулярно встречался, чтобы пообщаться и поиграть в нарды. «Мы сидели разговаривали, шутили, рассказывали анекдоты. Вдруг один из моих друзей вынул и положил на стол боевую гранату. Потом забрал ее и положил себе в карман и она взорвалась», — рассказал бизнесмен, добавив, что в результате взрыва его накрыло столом и засыпало иконами со стены.

«Я не помню, как меня вытащили на улицу. Не знаю, как выжил. Сразу вызвали полицию и скорую помощь», — заключил он.

В тему: 20 апреля 2021 года в результате взрыва на Кировоградщине пострадали люди, находившиеся в компании президента футбольного клуба «Ингулец» Александра Поворознюка.