В Украине с 1 июля могут радикально повысить цены на электроэнергию. Стало известно, кого это коснется

Главное: Кабинет министров рассматривает вариант с повышением тарифов на электроэнергию с 1 июля до 2,5 грн за киловатт при условии потребления свыше 500 кВт*час в месяц.

Детали: С 1 июля в Украине стоимость каждого кВт*час электроэнергии при потреблении выше 500 кВт*час в месяц может вырасти с 1,68 до 2,5 грн. Как сообщает «Обозреватель» со ссылкой на главу Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Общественного совета при Киевской городской государственной администрации Олега Попенко, ранее правительство рассматривало вариант повышение цен с 1 апреля и для тех, кто потребляет больше 300 кВт*час, однако решение перенесли.

«Я всегда выступал за то, чтобы для тех, кто потребляет больше 500 кВт*час, ввели тариф выше. Если у человека большой дом и много техники, он может платить 2,5 грн. Так сейчас и размышляет Кабинет министров. Они сначала думали об объеме свыше 300 кВт*час, а потом от 500 кВт*час. Такие цены (2,5 грн за кВт*час) планируют установить 1 июля», — рассказал Попенко.

По мнению эксперта, стоит ввести четыре разных тарифа: на первые 100 кВт*час в размере 90 коп., от 100 до 500 кВт*час — 1,68 грн, от 500 до 1000 кВт*час — 2,5 грн, и выше 1000 кВт*час — больше 3 грн. Однако и это не решит нехватку средств на компенсацию стоимости генерации тока.

Для этого необходимо разобраться с эффективностью управления госпредприятий и изменить правила. «Только на тендерах электроэнергии в „Энергоатоме“ потеряли миллиарды гривен. Коммунальные предприятия могут продавать электроэнергию не на торгах. Нужно внести изменения, чтобы всю электроэнергию коммунальные предприятия продавали на торгах», — заключил Попенко.

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