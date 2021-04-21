Епископ УПЦ объяснил, в чем опасность искажения «духовного зрения»

Главное: «Духовное зрение» это своего рода бинокль, который в зависимости от того, с какой стороны в него смотреть, или приближает или отдаляет от нас предметы.

«Во многих из нас, если не во всех, существенно поврежден такой „инструмент“, который мы называем „духовным зрением“. Слишком часто черное нам кажется белым, а белое — имеет вообще множество оттенков. Мы смотрим на вещи, оценивая их в прямо-противоположном смысле.

Соответственно, неправильно поняв ситуацию, мы приходим к ошибочным выводам, а затем — сами себе вредим и создаем проблемы», — отметил епископ Виктор.

По словами владыки, свое желание делать добро мы воспринимаем как свидетельство собственного совершенства, а вот относительно ближних выводы делаем, судя исключительно с их поступков. «А должно быть наоборот. Есть такое хорошее выражение: „Себя мы оцениваем по намерениям, других людей — по делам“», — напомнил он.

«То же самое касается других сторон нашей жизни. Например, в материальном плане мы сравниваем себя с теми, кто живет лучше нас, а в духовном — с теми, кто нам кажется хуже. А должно быть наоборот: в духовном плане нужно равняться на тех, кто лучше и совершеннее нас, а в плане материальном — всегда помнить, что есть те, кто нуждается в нашей помощи», — сказал архиерей.

Епископ Виктор объяснил, что наше «духовное зрение» — это своего рода бинокль, который в зависимости от того, с какой стороны в него смотреть, или приближает или отдаляет от нас предметы. Так вот, «на себя нужно смотреть правильно — через те линзы, которые максимально приближают к объекту наблюдения. А вот на ближних — через те, которые максимально отдаляют. Только таким образом наша реальность будет правильной», — подытожил архиерей.