Епископ УПЦ объяснил, в чем опасность искажения «духовного зрения»

«Во многих из нас, если не во всех, существенно поврежден такой „инструмент“, который мы называем „духовным зрением“. Слишком часто черное нам кажется белым, а белое — имеет вообще множество оттенков. Мы смотрим на вещи, оценивая их в прямо-противоположном смысле.
Соответственно, неправильно поняв ситуацию, мы приходим к ошибочным выводам, а затем — сами себе вредим и создаем проблемы», — отметил епископ Виктор.
По словами владыки, свое желание делать добро мы воспринимаем как свидетельство собственного совершенства, а вот относительно ближних выводы делаем, судя исключительно с их поступков. «А должно быть наоборот. Есть такое хорошее выражение: „Себя мы оцениваем по намерениям, других людей — по делам“», — напомнил он.
«То же самое касается других сторон нашей жизни. Например, в материальном плане мы сравниваем себя с теми, кто живет лучше нас, а в духовном — с теми, кто нам кажется хуже. А должно быть наоборот: в духовном плане нужно равняться на тех, кто лучше и совершеннее нас, а в плане материальном — всегда помнить, что есть те, кто нуждается в нашей помощи», — сказал архиерей.
Епископ Виктор объяснил, что наше «духовное зрение» — это своего рода бинокль, который в зависимости от того, с какой стороны в него смотреть, или приближает или отдаляет от нас предметы. Так вот, «на себя нужно смотреть правильно — через те линзы, которые максимально приближают к объекту наблюдения. А вот на ближних — через те, которые максимально отдаляют. Только таким образом наша реальность будет правильной», — подытожил архиерей.
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