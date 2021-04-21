Митрополит УПЦ рассказал о важном качестве, без которого спасение невозможно

Главное: Для спасения человеку достаточно одного только смирения, а для погибели достаточно одной только гордости.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале.

«Каждый из нас совершал те или иные грехи, и каждому необходимо без ропота пройти через скорби, ниспосланные Господом в качестве епитимии за все худое, что мы сделали в жизни. Даже если к нам будут относиться, как нам кажется, несправедливо, то нужно искать не справедливости, а смирения, благодаря Бога за все, что Он нам посылает Своим промыслом», - объяснил митрополит Лука.

Владыка привел пример из жизни ветхозаветного Иакова, который говорит о простой истине - Бог гордым противится, а смиренным дает благодать.

«Иаков смог обмануть своего отца Исаака, получив его благословение ложным образом. Но когда Иаков, скрываясь от мести родного брата Исава, поселился у дяди Лавана, он сам сполна испил чашу обмана. В течение многих лет Лаван всячески обманывал Иакова, менял решения, ставил условия, которые потом не соблюдал. «За все нужно платить»,- так говорят в народе. На примере жизни Иакова мы это очень хорошо видим. При этом Иаков терпел все с глубоким смирением, не скандалил, не обижал дядю, не пытался его упрекать, он просто много лет нес то, что Господь попустил ему нести. Видя такое смирение Иакова, Бог не только простил ему грех обмана, но и помог выбраться из тех ловушек, которые расставил на него Лаван», - рассказал владыка.

Он напомнил, что Господь все видит, и важно понимать, что «от Того, кто создал Небо и Землю, спрятаться невозможно».

В тему: Митрополит УПЦ рассказал, что поможет преодолеть «вирус греха».