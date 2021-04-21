Европейская Суперлига закончилась, так и не начавшись

Главное: Все английские клубы, которые входили в Европейскую Суперлигу, объявили о выходе из проекта. Этому же последовали и итальянцы, в результате чего проект заморозили.

Детали: Сегодня, 21 апреля, ночью все шесть английских клубов объявили о выходе из Европейской Суперлиги. До этого в Англии проходили массовые протесты среди болельщиков клубов, сообщает Sky Sports.

Этому же примеру последовали и итальянские клубы. А президент «Ювентуса» Андреа Аньели и вице-президент «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд в итоге подали в отставку.

В связи с этим Суперлига Европы была официально приостановлена. Организаторы турнира хотят «преобразовать проект» после выхода из него английских и итальянских клубов. Об этом сообщает ESPN со ссылкой на официальное заявление Суперлиги.

Руководство нового турнира убеждено, что текущее положение дел в европейском футболе требует изменений.

«Мы предлагаем новый турнир, потому что действующая система не работает. Наше предложение нацелено на то, чтобы спорт развивался, давая при этом ресурсы и стабильность для развития всей футбольной пирамиды и в том числе, помогая всей футбольной общественности, столкнувшейся с финансовыми сложностями в условиях пандемии. Также все футбольные группы получили бы увеличенные солидарные выплаты», — говорится в заявлении.

Организаторы отмечают, что, несмотря на уход английских клубов, проведение Суперлиги полностью соответствует «законам и нормам Европы». Также они считают, что клубы из Англии вышли из турнира «под давлением».

«В сложившихся обстоятельствах мы примем надлежащие меры о преобразовании проекта, не отказываясь от наших целей подарить болельщикам наилучший опыт, и в то же время увеличить солидарные выплаты всей футбольной общественности», — резюмировало руководство Суперлиги.

В тему: В ночь на 19 апреля 12 топ-клубов объявили о создании нового турнира — Суперлиги Европы. Организаторами нового проекта стали «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Ман Сити», «Ман Юнайтед», «Тоттэнхэм», «Интер», «Милан», «Ювентус», «Барселона», «Реал» и «Атлетико».

В УЕФА осудили такие действия, заявив, что участники данного турнира могут быть исключены из всех турниров под своей эгидой, в том числе и из национальных чемпионатов.