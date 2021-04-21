Тищенко начал оправдываться за шумную вечеринку в честь своей жены

Главное: «Слуга народа» Николай Тищенко, который вляпался в очередной карантинный скандал, нашел слова оправдания. При этом он заявил, что готов понести политическую ответственность.

Детали: Нардеп из «Слуги народа» Николай Тищенко впервые прокомментировал скандал, который спровоцировала организованная им закрытая вечеринка в разгар пандемии в столичном отеле. Об этом он написал в Facebook.

Тищенко утверждает, что в день рождения жены пригласил «чуть больше 20 людей» из близкого окружения, а само празднование прошло в гостиничном номере.

«Поэтому еще раз скажу. Никаких уголовных или административных дел нет. И штрафов соответствующих за нарушение карантина нет», — отметил депутат.

По его словам, все приглашенные уже переболели коронавирусом и сдали тест на болезнь перед приходом.

При этом Тищенко заявил, что готов понести политическую ответственность.

В тему: Несмотря на режим жесткого карантина в Киеве нардеп Николай Тищенко закатил шумную вечеринку в честь дня рождения своей супруги. Мероприятие, судя по всему, проходило в ресторане столичного отеля Fairmont.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов резко высказался по поводу недавней вечеринки, которую для своей жены закатил народный депутат Николай Тищенко.

Это уже не первый подобный скандал с нардепом Тищенко. 27 апреля 2020 года журналисты Bihus.Info опубликовали результаты недельного наблюдения за рестораном «Велюр» на ул. Льва Толстого в Киеве, который принадлежит нардепу Николаю Тищенко. За это время здесь побывали народные депутаты Антон Яценко и Александр Кабанов, менеджер корпорации «Метинвест» Виталий Кисель, помощник другого народного депутата Павел Куфтырев, которого связывают с Коломойским, и другие.

Сам Тищенко оправдывался, что это место он иногда использует для личных встреч со своими помощниками.

Позже СМИ подловили магазин жены «слуги народа» Тищенко на работе в условиях карантина.